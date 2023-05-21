В московской больнице РАН воспламенился матрас

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Центральной клинической больнице РАН в Москве сотрудники успели ликвидировать возгорание в подвале помещения до приезда пожарных, передает РЕН ТВ. Эвакуация из здания не проводилась.

Уточняется, что инцидент произошел в здании на Литовском бульваре. Выяснилось, что в подвальном помещении горел матрас. Происшествие обошлось без пострадавших.

19 мая в центре Калининграда произошел пожар в элитном отеле Marton Palace, огонь распространился на площади 100 кв. м. На опубликованных очевидцами кадрах было видно, как пламя распространилось по всей высоте здания.

18 мая в Иркутской области один человек погиб в результате ДТП на трассе Р-255 «Сибирь». 35-летний мужчина сгорел в своем автомобиле после столкновения с грузовиком.

Вечером 13 мая в Тольятти произошел крупный пожар на территории завода по производству дверей Ferroni.Согласно данным МЧС РФ, площадь пожара достигла 20 тысяч квадратных метров. На площади 5 тысяч квадратных метров обрушилась кровля. В тушении участвовали два пожарных поезда. Причиной возгорания мог стать сбой в технологическом процессе.