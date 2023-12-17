Кот устроил переполох в автомастерской и попал на видео В московской автомастерской под капотом нашли кота

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Сотрудники автосервиса в Москве четыре дня ловили кота, которого нашли под капотом приехавшего на ремонт авто, сообщает Telegram-канал SHOT. Животное нашли во время осмотра приехавшего на станцию Toyota Rav-4. Этот момент сняла камера видеонаблюдения.

Судя по записи, владелец автомобиля испугался, когда увидел, как из-под крышки капота выскочило живое существо. Позже выяснилось, что другой автомобиль кот использовал в качестве туалета. Сейчас четырехлапого передали хозяевам.

Ранее в Санкт-Петербурге спасатели были вынуждены проделать дыру в стене подъезда многоэтажки, чтобы спасти свалившегося в вентиляционную шахту кота. Инцидент произошел в парадной дома № 27 на Таллинской улице. Хозяева поясняли, что, исследуя жилище, кот забрался в вентиляцию, пополз по трубам и провалился. В итоге животное отделалось испугом.

До этого «Медиалогия» сообщила, что самой читаемой историей про кошек в 2023 году стала новость про кота Пашу из Эрмитажа, который бродил по музею, из-за чего срабатывала сигнализация. На второй строчке расположился сбежавший из переноски в багажном отделении во Внуково кот по кличке Котик. На третьей — история кота Беляша из Вологды. Его отстранили от службы в аварийно-спасательной службе из-за лишнего веса.