В московских аэропортах задержали не менее 17 рейсов В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минимум 17 рейсов были задержаны из-за непогоды в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», согласно информации сервиса «Яндекс. Расписание». По данным на 00:25 мск в аэропорту «Внуково» задержан один рейс, в «Домодедово» — семь, а в «Шереметьево» — девять.

Напомним, в США почти две тысячи авиарейсов, включая внутренние и международные, также были отменены из-за непогоды. Среди отмен и задержек наибольшее количество касалось рейсов с вылетом из Чикаго или назначением этого города. На западе Чикаго и у границы со штатом Висконсин наблюдался сильный снегопад с общим количеством осадков до пяти сантиметров. В 48 штатах были замечены неблагоприятные погодные условия, включая сильные ветры и снежные бури.

Ранее 16 авиарейсов задержались на прилет в Москву и вылет из столицы, предположительно, из-за сильных холодов. В аэропорту Шереметьево были задержаны 11 рейсов, во Внуково — пять авиарейсов. В Домодедово и Жуковском отмен и задержек не наблюдалось.

Кроме того, Telegram-канал Mash сообщал о проблемах в работе московского аэропорта Шереметьево. Предположительно, это связано с экстремально холодной погодой. В частности, по данным канала, пассажирам задерживают выдачу багажа.