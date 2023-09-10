В московских аэропортах задержали более 30 рейсов Не менее 31 рейса задержали во Внуково, Шереметьево и Домодедово

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По меньшей мере 31 рейс задержали в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». При этом указано, что один рейс отменен.

Согласно данным сервиса, на 08:42 10 сентября в аэропорту Домодедово задержано 18 рейсов, а один отменен, в Шереметьево перенесли 10 рейсов, а во Внуково — три рейса. Причины случившегося не сообщаются.

Ранее по меньшей мере 22 авиарейса задержали в трех московских аэропортах в ночь на 10 сентября. По информации сервиса, на 00:54 10 сентября в аэропорту Внуково задержали семь рейсов и один был отменен. В Домодедово задержаны семь рейсов, три рейса отменили. В Шереметьево задержаны восемь рейсов.

До этого сообщалось, что в Москве в ночь на воскресенье, 27 августа, были задержаны порядка 23 авиарейсов. Причиной этого стал сильный туман. По имеющимся данным, в аэропорту Внуково были задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть и еще один оказался отменен. О массовой отмене и задержке рейсов сервис «Яндекс.Расписания» сообщал также 2 августа. Причины изменений в расписаниях полетов в столичных воздушных гаванях не называли.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Петр Аммосов заявлял, что российским авиакомпаниям следует возмещать убытки в случае атак беспилотников (БПЛА) и задержки рейсов по этой причине.