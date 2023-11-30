В московских аэропортах массово задерживают рейсы В московских аэропортах задержали 17 рейсов и отменили шесть из-за снегопада

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

По меньшей мере 17 рейсов задержаны в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание», Там также указано, что еще шесть рейсов отменены по причине снегопада.

По данным на вечер 29 ноября в аэропорту «Внуково» задержали пять рейсов, три были отменены. В «Домодедово» наблюдалась задержка семи рейсов и отмена одного. В «Шереметьево» задержали пять рейсов, также там произошло три отмены.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе в ближайшие сутки выпадет 20% месячной нормы осадков. Высота сугробов к 1 декабря будет более чем в четыре раза превышать типичные многолетние значения для конца ноября и достигнет нормы февраля, уточнил Вильфанд. Причиной такой погоды синоптик назвал приход средиземноморского циклона на европейскую территорию России.

В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал о том, что снегопад и обледенения являются главными проблемами для полетов зимой. Кроме того, специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много, по этой причине рейсы часто задерживают, отметил пилот.