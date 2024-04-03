В московских аэропортах изменили схемы заходов самолетов на посадку В Шереметьево и Внуково скорректировали схемы заходов самолетов на посадку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации начали применять новые схемы посадки самолетов в Московской воздушной зоне, пишет РБК. Это позволит перевозчику сэкономить пять минут полета и до 3 млрд рублей в год.

Работы по изменению воздушного движения велись с июля 2023 года по январь 2024-го. Новые правила посадки рейсов «Аэрофлота», «России» и «Победы» применяются с 21 марта.

Введенные маршруты позволяют авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива, тем самым снижая затраты на выполнение полетов. Ранее маршруты расчета топлива были внедрены на аэродроме Пулково, — объяснили в Росавиации.

Ранее стало известно, что аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за поврежденный пассажирский самолет компании Emirates, в который накануне влетел водовоз. Сумма будет складываться из стоимости ремонта Airbus A380, а также простоя борта. Возмещение ущерба готовы на себя взять страховые компании воздушной гавани.

Отмечается, что у судна серьезно пострадала обшивка центральной части фюзеляжа, а также есть риск повреждения шпангоута (основной поперечный элемент силового набора борта). Специальную оценочную комиссию из-за инцидента планируют создать в ОАЭ.