В московских аэропортах более 20 рейсов задержаны и отменены

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

В Москве на фоне непогоды 19 июня аэропорты сообщают о двух десятках задерживающихся и отмененных вылетах, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Пассажирам семи рейсов пришлось резко поменять планы из-за отмен, 13 воздушных судов отправятся с задержкой. Точные причины сбоев в расписании неизвестны.

Так, по данным платформы, наиболее сложная обстановка отмечается в аэропорту Внуково, где к стойкам информации из-за задерживающихся вылетов собрались пассажиры семи рейсов. Еще пять вылетов отменены. Так, согласно электронному табло, самолет авиакомпании Utair из Уфы задержится на 33 минуты и коснется посадочной полосы в 16:33.

Чуть меньше пострадали пассажиры, вылетающие из Домодедово. В воздушной гавани отменен один рейс, а семь самолетов отправятся в пункты назначения с задержкой. Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» отправится в Калининград на 50 минут позже, в 16:50. А компания «Нордстар» отменила рейс до Аданы, который планировался в 16:30.

Шереметьево уступает всем столичным аэропортам по числу выбившихся из расписания рейсов — на задержки и отмены приходится по два воздушных судна. Рейс из Минеральных Вод компании «Аэрофлот» совершит посадку в столице в 17:30, на 20 минут позже запланированного времени.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности до конца текущих суток. По данным метеорологов, на регион обрушится гроза с ураганным ветром, скорость которого может достигать 17 м/с.