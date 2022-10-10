В Москомархитектуре прошли обыски после рассылки писем с осуждением СВО Полиция провела обыски в Москомархитектуре после рассылки фотографом писем с осуждением СВО

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В Главном архитектурно-планировочном управлении Москомархитектуры прошли обыски после рассылки писем, в которых осуждается спецоперация России на Украине, передает «Осторожно, Москва». Ранее Telegram-канал сообщал, что фотограф ГлавАПУ Олег Сидоренко разослал соответствующие материалы по корпоративной почте: его получателями могли стать порядка 100 тысяч человек. В ходе обысков полицейские проверили рабочее место, где сидел Сидоренко, осмотрели кабинет и провели беседы с коллегами.

На рабочее место фотографа, устроившего рассылку антивоенного письма, прибыли полицейские. Его кабинет осматривают, беседуют с коллегами, — говорится в сообщении.

По данным источника, сам Сидоренко уехал за границу, возвращаться в Россию не планирует. На рассылку тем временем приходят ответы: некоторые пишут «спасибо», кто-то грозится обратиться в прокуратуру.

Ранее стало известно, что Сидоренко разослал антивоенные письма по корпоративной почте сотрудникам всех госучреждений столицы. В письме мужчина высказался о текущих событиях и спецоперации. Рассылка продолжалась с 3 часов ночи, в 7 утра доступ к внутренним системам сотруднику ограничили. По словам Сидоренко, за это время он успел отправить около 100 тысяч писем работникам московских ведомств от ГБУ «Жилищник» до департамента образования. В беседе с «Осторожно, Москва» он отметил, что ему хотелось сказать людям, что не надо бояться. На работе, по его словам, постоянно угрожали увольнением в случае отказа голосовать и пойти на митинг.

Ранее выяснилось, что в подмосковном Одинцово к директору портала «Одинцово-ИНФО» Андрею Остроухову и четырем его сотрудникам пришли с обысками. По предварительным данным, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о фейках о ВС РФ. Еще в начале августа портал оштрафовали на 450 тысяч рублей.