В батареях зданий Москвы повысили температуру В МОЭК сообщили о повышении температуры в батареях московских зданий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температуру теплоносителя в системе теплоснабжения Москвы повысили на 10 градусов в связи с похолоданием. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ПАО «МОЭК». В компании также отметили, что смена температуры планируется заранее, быстро ее повысить или понизить нельзя из-за особенностей системы.

В связи с похолоданием за последние сутки МОЭК повысила температуру теплоносителя в системе теплоснабжения Москвы на 10 градусов. График работы источников и тепловых сетей изменен со среднесуточной температуры плюс 5 градусов до текущего значения в 0 градусов, — говорится в публикации.

Соответственно, температура магистрального теплоносителя повышена с 75–77 до 85–87 градусов.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что температура воздуха предстоящей зимой может подниматься до аномально высоких показателей. Подобное может случиться под влиянием тренда на глобальное потепление. В качестве примера необычной зимы, обусловленной глобальным потеплением, он привел в пример зиму без снега в Москве и Подмосковье два-три года назад.