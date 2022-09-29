В МИРЭА отвергли обвинения в отказе давать справки для отсрочки от армии

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В пресс-службе Российского технологического университета МИРЭА отвергли сообщения об отказе выдавать справки для отсрочки от военной службы. Представители вуза подтвердили, что выдают только электронные документы, однако отметили, что их обязаны принимать в любом военкомате, поскольку каждое здание должно быть оснащено системой электронного документооборота.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, — говорится в пресс-релизе учебного заведения, который есть в распоряжении NEWS.ru.

Также представители вуза подчеркнули, что все случаи выдачи справок для студентов МИРЭА будут рассмотрены в индивидуальном порядке. То же самое касается и ошибок со стороны военкоматов при отборе призывников.

Университет не может допускать каких-либо нарушений прав и свобод обучающихся, тем более в такой непростой период. Все заявления студентов будут незамедлительно переданы в органы военной прокуратуры и в Министерство обороны, — уточняет пресс-служба университета.

Ранее СМИ сообщали, что в МИРЭА отказываются выдавать студентам необходимые для получения отсрочки справки в бумажном виде. Мать одного из первокурсников рассказала, что учебное заведение выдает справки только в электронном виде, при этом военкоматы Подмосковья не принимают их, поскольку документооборот там ведут только в бумажном виде.