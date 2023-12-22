В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Подмосковьем

Фото: МО РФ

В Министерство обороны РФ сообщили, что над Московской областью средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник, передает пресс-служба ведомства. Уточняется, что атака была пресечена примерно в 14:40.

Около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Московской области, — сообщили в Минобороны.

Ранее 22 декабря вооруженные силы Украины пытались атаковать с применением беспилотных летательных аппаратов территорию Калужской области, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили два украинских дрона около 14:00 по московскому времени. Это была пятая за день попытка ВСУ осуществить террористические атаки в российских регионах с применением БПЛА.