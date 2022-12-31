В Минобороны назвали число военных, которые обеспечат ПВО Москвы в праздник МО РФ: около 20 тысяч военных будут дежурить по противовоздушной обороне Москвы в праздники

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Почти две тысячи военных будут нести боевое дежурство в системе противоракетной обороны Москвы в новогоднюю ночь. Всего за праздничные выходные дни планируется привлечь к боевому дежурству по противовоздушной обороне столицы около 20 тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны России.

Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь, — говорится в сообщении ведомства.

Боевые расчеты будут дежурить в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях в радиотехнических войсках, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей. Объединения ПВО-ПРО особого назначения ВКС будут выполнять задачи по противовоздушное и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России, уточняет министерство.

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