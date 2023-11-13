В МГУ высказались о вспышке кори на факультете мировой политики Факультет мировой политики МГУ опроверг слухи о карантине в учебном корпусе № 1

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о закрытии первого учебного корпуса МГУ, ранее появившаяся в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности, сообщили NEWS.ru в деканате факультета мировой политики. По словам сотрудников вуза, случай заражения одного из студентов корью пока не подтвержден, ситуация находится на контроле оперативного штаба. Отмечается, что студентов еще не отправили на дистанционное обучение.

Корпус никто не закрывал, оперативный штаб работает. Был неподтвержденный случай, сейчас это рассматривают. Решает ректорат. Студенты пока не на дистанционке, приказ в проекте, — сообщили в деканате.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что учебный корпус был временно закрыт из-за «вспышки кори». Утверждалось, что инфекция была выявлена у студента первого курса, обучающегося на факультете мировой политики. Всего в здании находятся 11 факультетов.

Как сообщалось ранее, в Челябинской области был зафиксирован рост заболеваемости коклюшем. Случаи заражения инфекцией были выявлены в 15 школах Магнитогорска. В одном из местных лицеев также был отправлен на карантин весь класс. Предполагается, что 28 школьников заразились от одноклассника после каникул.