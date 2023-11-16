В МГИМО раскрыли обстоятельства увольнения замдекана журфака МГИМО: замдекана журфака Кобаладзе уволился по собственному желанию

Фото: Валерий Левитин/ТАСС

Юрий Кобаладзе

Замдекана факультета мировой журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе уволился по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вуза. Сам профессор отказался комментировать изданию ситуацию вокруг его ухода с должности.

Отмечается, что 14 ноября он сообщил студентам о своем увольнении. Они уверены, что у преподавателя возникли проблемы, после того как в октябре он пригласил шоумена Ивана Урганта прочитать лекцию о налаживании личных связей в медиапространстве.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что Кобаладзе объявил студентам о своем увольнении, но учащиеся уверены: его вынудили уйти. Журналисты также заметили, что информация о замдекана пропала с сайта вуза. Студенты намерены составить коллективное письмо с просьбой вернуть Кобаладзе, но опасаются отчислений.

Месяц назад, 14 октября, профессор пригласил шоумена выступить перед студентами МГИМО. Кадры со встречи были опубликованы в Сети. Это было первое появление телеведущего за долгое время. Артист выступил в рамках лекции по предмету Social Networking.

Руководство МГИМО сообщило, что не имеет отношения к проведению лекции и было шокировано ею. Пресс-секретарь университета Виктория Калашникова заявила, что случившееся «ни к журналистике, ни к преподаванию отношения не имеет».