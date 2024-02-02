В метро Москвы второй день подряд происходит сбой на фиолетовой ветке Дептранс Москвы: поезда введены в график после проверки на фиолетовой ветке

В работе фиолетовой ветки Московского метрополитена произошел второй за два дня сбой. Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, интервалы движения поездов были временно увеличены для проверки инфраструктуры. Отмечается, что сейчас оно осуществляется в соответствии с введенным ранее графиком.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

Пассажиры рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что путь между станциями «Выхино» и «Лермонтовский проспект» у них составил почти полчаса. По какой причине потребовалась проверка инфраструктуры, не уточняется.

1 февраля также сообщалось о сбое в работе фиолетовой ветки Московского метрополитена. Коллапс привел к образованию больших очередей на станциях. Очереди формировались на станциях «Выхино» и «Текстильщики», а также на «Пролетарской». Пассажиры отмечали, что поезда следуют с увеличенным интервалом.

Тем же вечером ЧП произошло и на станции «Чеховская» серой ветки столичного метро. Там под поезд упал пассажир, что спровоцировало сбой в работе подземки. На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии также увеличивались интервалы движения поездов.