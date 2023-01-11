В метро Москвы произошли сбои на двух ветках

Фото: Виктория Молчанова/NEWS.ru

В Москве на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской, а также на Калужско-Рижской линии были увеличены интервалы движения поездов. В Telegram-канале Дептранса столицы объяснили, что причиной этого стала проверка инфраструктуры.

На центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Пассажиры рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что на станции Калужская поезда не двигаются в обе стороны уже 20 минут.

Позднее, в 8:50, в Дептрансе сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график. В 8:54 стало известно, что движение на Калужско-Рижской линии тоже вводится в график.

Ранее ребенку зажало голову на эскалаторе на выходе со станции МЦК. Во время поездки на эскалаторе мальчика положил на поручень руку и облокотил на нее голову. Под навесную конструкцию затянуло сначала руку, а затем и голову школьника. Отец 11-летнего ребенка рассказал, что мальчику сделали операцию и сейчас семья ожидает выписки.