В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве локализовано возгорание в жилом доме на проспекте Мира, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Возгорание произошло в жилом доме на проспекте Мира. Огонь охватил квартиры на первом и втором этажах, межквартирные перекрытия между вторым и четвертым этажами. <...> Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению огня привлечен 101 специалист и 29 единиц специальной техники. Причины произошедшего не называются.

Ранее сообщалось, что жилой дом загорелся на проспекте Мира, 124, корпус 12, в Москве. Жителей дома эвакуировали. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти возможных. На Маломосковской улице организовали пункт временного размещения в школе. Точное количество эвакуированных не уточнялось.

До этого стало известно о пожаре в ангаре, расположенном на западе Москвы. По имеющимся данным, возгорание произошло на Крылатской улице, где находится склад с дизельным топливом. Огонь успел распространиться на площадь 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.