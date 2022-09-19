В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы и до утра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие часы и до 09:00 20 сентября местами на территории Москвы ожидается юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с, — сказано в сообщении.

Водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств в неблагоприятных погодных условиях, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щитки и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что ураган, разбушевавшийся в Курской области, движется в сторону Москвы. По данным метеорологов, катастрофы в столице не ожидается, так как фронт проходит восточнее.