В Люберцах задержали украинца с боевыми патронами SHOT: полиция задержала мужчину с боевыми патронами, представившегося жителем Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Люберцы Московской области сотрудники правоохранительных задержали мужчину без документов, представившимся гражданином Украины из Львовской области, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина вел себя подозрительно, в результате досмотра у него обнаружили боевые патроны в количестве 22 штук. Сейчас он задержан.

Как пишет канал, встреча полицейских с мужчиной произошла около полуночи.Прохожий заинтересовал полицию из-за его подозрительной реакции на них — при виде синих сирен мужчина сразу же сменил вектор движения.

Полицейские настигли мужчину и спросили документы, которых при нем не оказалось. Он представился жителем Львовской области, что расположена на Западе Украины. Регистрации и места жительства в России у мужчины не было.

Гражданин признался, что ничего запрещенного при себе не имеет, однако постовые ему не поверили и провели досмотр. При досмотре были изъяты боевых 22 патрона для огнестрельного оружия. Украинец не смог объяснить их происхождения, а также куда он их нес.

Против него открыто уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Ранее в Красноярском крае полицейские задержали пятерых подозреваемых в поджогах на железной дороге. Задержанными оказались мужчины в возрасте от 17 до 22 лет. Им грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой).

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