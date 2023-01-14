В Люберцах под окнами жилого дома обнаружены тела девушки и младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах под окнами жилого дома обнаружили тела 25-летней девушки и ее двухмесячного ребенка, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, инцидент произошел около многоэтажного дома на улице Академика Северина. Областное управление СКР подтверждает произошедшее. Возбуждены уголовные дела по статьям о доведении до самоубийства и убийстве малолетнего.

По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела (ч.2 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.110 УК РФ). По предварительным данным, 25-летняя местная жительница вместе с 2-месячным сыном выпала из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже, — сообщает пресс-служба УСКР.

Mash пишет, что по одной из версий, у девушки могла быть послеродовая депрессия. У отца семейства на фоне произошедшего случился нервный срыв.

По информации РЕН ТВ, на месте ЧП работают следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 января 30-летняя мать задушила своего новорожденного ребенка. После убийства она покинула квартиру, где оставались муж и свекровь. Последняя вызвала полицию на место убийства.

Директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре c NEWS.ru рекомендовала женщинам, находящимся после родов в угнетённом состоянии, обращаться к врачу и не пытаться решить проблему самостоятельно. По ее словам, послеродовая депрессия небезопасное явление. Некоторые мамы, страдающие таким психологическим расстройством, способны на ужасные поступки, например, отказаться от своих детей или даже лишить их жизни.