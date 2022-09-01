В ЛУКОЙЛе назвали причину смерти Маганова

Представители российской нефтяной компании «Лукойл» сообщили, что причиной смерти председателя совета директоров Равиля Маганова стала тяжелая болезнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Лукойле». Ранее сообщалось о том, что вице-президент погиб, выпав из окна шестого этажа Центральной клинической больницы (ЦКБ).

Ранее сообщалось, что в Москве на 68-м году жизни погиб глава совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов. Он выпал из окна шестого этажа ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.