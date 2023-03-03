В квартире убитой семьи на Ленинском проспекте ранее умерла мать Чичваркина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что квартира на Ленинском проспекте, где убили семейную пару, ранее принадлежала бизнесмену Евгению Чичваркину (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и его семье. По данным канала, 13 лет назад в квартире погибла мать предпринимателя.

По официальной версии, она поскользнулась в ванной и ударилась головой об угол стола, пишет Mash. Тогда тело женщины нашла домработница.

3 февраля, сообщает канал, тела убитых супругов в той же квартире нашел новый владелец, который сдавал апартаменты семье. При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» добавляет, что брат погибшей женщины не мог дозвониться до нее девять дней, по адресу никто не открывал, хотя в квартире горел свет. Соседи четы ничего о ней не слышали.

По данным полиции, в квартире был беспорядок, разбитая посуда и лежи крови.

В Башкирии 22-летний житель Уфы из ревности зарезал свою бывшую девушку и ее молодого человека. После этого он устроил ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, в аварии погиб еще один человек. Сам подозреваемый получил травмы и попал в больницу. Двойное убийство было совершено в селе Киргиз-Мияки.