В квартире на северо-востоке Москвы зарезали пенсионера СК возбудил дело по факту убийства 85-летнего пенсионера на северо-востоке Москвы

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В одной из квартир жилого дома на северо-востоке Москвы убили 85-летнего пенсионера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

Инцидент произошел на улице Радужной. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером 31 августа.

По факту убийства пожилого мужчины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе СК.

В настоящее время правоохранители ведут поиск предполагаемого убийцы. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются подробности происшествия.

Ранее стало известно, что молодой мужчина погиб в результате нападения с ножом в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Это произошло во время проведения карнавала. Жертве был 21 год.

Также сообщалось, что в Благовещенске 45-летний местный житель поссорился со своим 17-летним сыном из-за компьютерных игр и ударил его ножом. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подросток госпитализирован.