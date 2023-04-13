В квартире на севере Москвы нашли человеческий скелет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В квартире жилого дома на улице Дубнинская на севере Москвы был обнаружен человеческий скелет, сообщает в Telegram пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Тимирязевский межрайонный следственный отдел проводит проверку.

Сотрудники СК осматривают место происшествия и опрашивают соседей. Судебно-медицинская экспертиза будет назначена в ближайшее время.

7 апреля в Уссурийске Приморского края был обнаружен обгоревший автомобиль марки Mazda, в котором находились костные останки, сообщила региональная прокуратура. Машину, припаркованную на краю обрыва, нашли в районе дома № 1 по Сельскохозяйственной улице.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее в Петропавловске-Камчатском было обнаружено расчлененное тело пресс-секретаря местного городского суда 38-летнего Дмитрия Арбугаева. Его друзья рассказали, что он ушел в гости к приятелю и больше не выходил на связь.