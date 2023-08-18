В крупном ТЦ в Москве объявили эвакуацию В ТЦ ВТБ Арена Плаза началась эвакуация

Фото: vk.com/arenaplasa

ТЦ ВТБ Арена Плаза

В ТЦ ВТБ Арена Плаза в Москве началась эвакуация, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Посетителям по громкой связи объявили о чрезвычайной ситуации и попросили покинуть здание.

«Осторожно, Москва» до этого со ссылкой на очевидцев сообщил, что в столичном деловом центре «Москва-Сити» также проходила эвакуация посетителей и работников 18 августа. В Сети появились кадры с места происходящего. По информации канала, вблизи делового центра были замечены несколько машин МЧС. Людей призывают покинуть здание по громкой связи. Минобороны России и власти города эту информацию пока не комментировали.

Как сообщили позднее авторы «Осторожно, Москва», причиной эвакуации в «Москва-Сити» стало анонимное сообщение об угрозе. По данным Baza, злоумышленники сообщили о скором прилете беспилотника. Эвакуация проводится в башне A, из нее уже вывели около двух тысяч человек. По данным «Подъема», экстренные службы провели осмотр зданий в «Москва-Сити», но ничего подозрительного не нашли.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что власти Украины предприняли попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 в пятницу, 18 августа. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали дрон, который в последствии изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. Позднее стало известно, что в результате инцидента была повреждена крыша восьмого павильона Экспоцентра.