В крупном московском ТЦ началась эвакуация В ТЦ «Мега Белая Дача» началась эвакуация

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посетителей ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве попросили покинуть здание, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, эвакуацию объяснили техническими неполадками.

Эвакуацию в ТЦ «Мега Белая Дача» также объявляли 2 августа.

22 июля в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте в Москве, произошел прорыв трубы. В результате ЧП четыре человека скончались. Все погибшие — приезжие из стран СНГ, причиной смерти стали сильнейшие ожоги и болевой шок. Еще 70 посетителей и сотрудников «Времен года» получили ожоги разной степени тяжести. Как отмечают очевидцы, в момент прорыва трубы в торговом центре не прозвучал сигнал об эвакуации.

МЧС подтвердило, что причиной аварии 22 июля стал прорыв внутреннего теплопровода в служебном помещении, где расположен узел водоснабжения.

Ранее СМИ опубликовали видео, снятое в ТЦ «Времена года» в первые минуты после прорыва трубы с кипятком. На кадрах видно, как во время затопления сотрудницы кафе спасались, забираясь на столы и стулья, женщины кричали от ужаса, звонили коллегам, звали на помощь.