Найденная в подъезде змея стала любимым питомцем красногорца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Красногорске местный житель Владислав в конце ноября встретил у себя в подъезде бездомного питона и решил приютить змею, передает Telegram-канал Baza. В итоге за месяц представительница отряда чешуйчатых набрала вес, получила кличку Луна и стала полноценным домашним питомцем.

Владислав решил оставить змею себе, хотя его девушка изначально не была рада питону. Но в итоге и она полюбила Луну. Откармливать змею помогают и соседи — они приносят Владиславу мышей для нее.

Думаю, что не сбежала, а кто-то поиграл и выкинул. Змея жила в ужасных условиях, по всей видимости. От нее был ужасный запах. Я ее в ванну положил, она отмокла там хорошенько, только после этого запах пропал. Она была не особо активная, еле ползала. Потрогал ее, агрессии не было. Взял в руку и притащил домой в итоге, — рассказывал Владислав в интервью каналу «Искра-ВЭКТ».

По словам нового владельца, змея очень спокойная и ласковая. Только один раз Луна зашипела, когда хозяин нечаянно сел ей на хвост.

18 декабря на улице Зарайской на юго-востоке Москвы дворник обнаружил в подъезде змею и поймал ее в емкость. После поимки рептилии он позвонил в экстренные службы, чтобы специалисты проверили здание.