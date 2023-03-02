Силовики окружили подмосковную поликлинику В подмосковном Королеве эвакуировали поликлинику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В микрорайоне Юбилейный подмосковного города Королева полностью перекрыли улицу Пионерскую, на которой расположена городская поликлиника. Проводится эвакуация посетителей медучреждения, сообщает канал «Москва 24». На месте работают оперативные службы. Подробности пока неизвестны.

В микрорайоне Юбилейный перекрыли полностью улицу Пионерская, где находится городская поликлиника. Посетителей медицинского учреждения эвакуировали, — говорится в сообщении.

Накануне из здания Московского политехнического университета эвакуировали людей в связи с возгоранием. Оно произошло на шестом этаже здания и в 15:12 было локализовано на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет, за медицинской помощью, по предварительным данным, никто не обращался.

Ранее в Куйбышеве Новосибирской области двое полицейских спасли бабушку с внучкой из пожара в общежитии. Женщина с десятимесячной девочкой на руках не могла самостоятельно выбраться из горящего здания из-за решеток на окнах. Выход к двери был заблокирован из-за дыма.

До этого в Москве из горящего здания автосервиса спасли трех человек. Огонь охватил площадь 1500 кв. м, к тушению были привлечены 173 спасателя и 51 единица техники.