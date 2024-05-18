В Коммунарке поймали пристававшего к несовершеннолетним мужчину BAZA: в Коммунарке неизвестный приставал к несовершеннолетним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный приставал к сразу нескольким несовершеннолетним за один день, информирует Telegram-канал BAZA. Первое сообщение о странном мужчине появилось днем 16 мая, когда тот зашел в лифт вместе с девятилетней девочкой.

Ребенок запомнил лицо, — говорится в сообщении отца пострадавшей.

Поймать неизвестного удалось благодаря чатам, пишет источник. Один из местных жителей написал, что около 15:30 мск в подъезде дома № 9 по Липовому парку его дочь возвращалась с прогулки с собакой. Тогда мужчина зашел с ней в лифт и начал приставать к девятилетней.

Оказалось, что 15 минутами ранее злоумышленник пытался сделать то же самое с другой несовершеннолетней. В чате опубликовали видео, где показан момент входа мужчины в подъезд вместе с пострадавшей.

В тот же день неизвестный приставал к другой девочке. Также он совершал развратные действия в отношении других детей.

На следующий день одна из жительниц дома заметила мужчину на улице и сообщила об этом в чате. Соседи вызвали на место правоохранителей и сторожили его до тех пор, пока не приехали сотрудники органов.

Полиция смогла задержать нападавшего. Сейчас стражи порядка ищут других пострадавших от его рук.

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