В Коломне рассказали о ситуации после атаки беспилотника ВСУ При перехвате украинского беспилотника в подмосковной Коломне никто не пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Перехват украинского беспилотника в подмосковной Коломне обошелся без пострадавших и разрушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации горокруга. Там уточнили, что изменений режима движения городского транспорта в связи с инцидентом также нет.

Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет, — рассказали в пресс-службе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили украинские беспилотники в Смоленской и Московской областях. Telegram-канал «112» уточнил, что в подмосковной Коломне произошел взрыв из-за сбитого дрона. По его данным, в результате происшествия повреждения получило одно здание — утверждалось, что у него выбило стекла.

Также Минобороны России сообщило, что минувшей ночью украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников территории Крыма и Тульской области. Российские войска перехватили и уничтожили три дрона ВСУ. До этого в Сети появились кадры, на которых беспилотник Вооруженных сил России протаранил украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции. В результате столкновения коптер ВСУ упал на землю и взорвался.