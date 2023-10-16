Вооруженный ножом мужчина устроил переполох в подмосковном храме В Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе ворвался мужчина с ножом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утром 16 октября вооруженный ножом мужчина зашел в Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе, напугав прихожан, сообщает «МК». По словам посетителей, он никому не угрожал, однако вел себя странно, из-за чего люди позвонили в полицию.

По информации издания, приехавшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. На его руке и ноге были множественные следы порезов. Как стало известно, мужчина страдает психическим расстройством, потому его передали медикам. Сам он не смог объяснить причину своего визита в храм.

Ранее в храм Рождества Христова в Мытищах ворвался мужчина, вооруженный стамеской. Поведение мужчины привлекло внимание одного из прихожан. 22-летний парень предложил помощь, однако в ответ незнакомец достал стамеску и набросился на него. Мужчину удалось задержать. Позднее выяснилось, что у злоумышленника есть жена и двое детей. Семья искала мужчину, потому что за два дня до нападения он пропал.

До этого из Покровского храма в подмосковной деревне Мишуково мужчина украл цепочку с крестиком. Перед совершением кражи мужчина поставил свечу напротив иконы святых мощей мученика Харлампия, а после содеянного перекрестился и покинул храм. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.