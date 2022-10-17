В Калининграде погиб рабочий при взрыве пункта подачи газа на ТЭЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде на территории ТЭЦ-2 взорвался пункт подачи газа, сообщает Telegram-канал Amber Mash. В результате один человек погиб и еще двое пострадали.

Полыхнуло отдельное здание для распределения газа, огонь распространился по всей площади. Волной убило сотрудника ТЭЦ, — говорится в сообщении.

По данным канала, двое пострадавших получили ожоги второй и третьей степени. Информации о причинах произошедшего пока нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на местной ТЭЦ. По его словам, причиной возгорания стал обстрел со стороны Украины. В результате часть Белгорода осталась без света. Переключение на резервный источник питания заняло несколько часов. Позднее губернатор рассказал, что из-за обстрелов ВСУ загорелась нефтебаза в селе Разумное. О пострадавших глава региона не сообщил.