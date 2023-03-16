В Химках найден труп стюардессы, встречавшейся с пилотом В Химках выясняют обстоятельства смерти стюардессы, которая могла покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Химках в ванной съемной квартиры обнаружен труп 28-летней стюардессы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. Труп был найден в ванной в ситуации, похожей на суицид. При этом на месте не было какой-либо предсмертной записки, а смерть, по предварительным данным, наступила примерно неделю назад.

Труп Ланы обнаружила ее коллега по работе. Дверь в квартиру не была заперта на ключ, поэтому она смогла зайти в квартиру. В ванной на смесителе висело тело, — заявил источник.

По данным Telegram-канала SHOT, девушка встречалась с пилотом, с которым они часто ссорились. Сама девушка была родом из Омской области.

В январе в Амурской области мужчина случайно застрелил свою подругу и попытался выдать произошедшее за самоубийство, но на допросе признался в убийстве. Он чистил ствол ружья и решил пошутить над девушкой. Он передернул затвор, направил его в сторону девушки, сказал: «Руки вверх», — и нажал на спусковой крючок. После этого раздался выстрел.

В феврале 41-летний уфимец убил двоих сыновей 7 и 13 лет, после чего покончил с собой. Его жена смогла сбежать из дома вместе с 10-летней дочерью, благодаря чему им удалось спастись.