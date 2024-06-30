В ГУМ ответили на вопрос, залез ли Канье к ним на крышу ГУМ не подтвердил, что Канье Уэст и Гоша Рубчинский залезли на крышу универсама

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Канье Уэст

Государственный универсальный магазин не подтвердил, что американский рэпер Канье Уэст и российский модельер и главный дизайнер бренда Yeezy Гоша Рубчинский побывали на крыше торгового комплекса. В беседе с РИА Новости представитель универсама отметила, что у них нет таких сведений.

У нас такой информации нет, — сказала сотрудница ГУМа.

Ранее журналистка Ксения Собчак показала видео, на котором Канье Уэст и Гоша Рубчинский рассматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа. С декабря 2023 года Рубчинский является главным дизайнером бренда Yeezy, который был основан музыкантом. По информации Telegram-канала Mash, накануне рэпер и дизайнер посидели в ресторане русской кухни «Белуга», после чего провели время дома в компании мамы Рубчинского.

По данным канала, это был частный визит, он никак не связан с концертом. Сам музыкант, по информации журналистов, остановился в отеле Four Seasons, в номере «Королевский юг», ночь в котором стоит почти 1 млн рублей.

Кроме того, как стало известно Telegram-каналу SHOT, Уэст прилетел в Москву вместе с супругой Бьянкой Цензори. При этом в компании гуляющих знаменитостей ее пока не видели. Авторы канала предположили, что жена артиста пытается найти подходящий наряд для прогулок по столице России. Цензори известна своими провокационными выходами в свет, зачастую она появляется на публике практически обнаженной.