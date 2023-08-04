В Госдуме сообщили о падении качества поставляемых ВСУ снарядов НАТО

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Качество боеприпасов, которые поставляются Вооруженным силам Украины странами НАТО, значительно упало, заявил депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передает ТАСС. По его словам, текущая ситуация в рядах ВСУ может привести к снарядному голоду в ближайшее время.

Мы сталкиваемся с тем, что их снаряды разрываются реже. Точнее, снаряды часто не разрываются . Это значит, что качество упало. И они еще и не покрашены. Снаряды по целому ряду причин должны покрываться специального вида краской, — сказал Бородай.

Он отметил, что западная система вооружений имеет влияние на украинскую армию, чем и обусловлена сложная ситуация. Военная промышленность Запада старается добиться максимальных результатов во время конфликта, подчеркнул депутат.

Ранее один из украинских солдат, раненных под Артемовском, рассказал, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины является плачевной. При этом другой военный добавил, что бойцы очень напуганы и устали, боеприпасов и медикаментов не хватает. По их словам, публикуется очень мало информации о том, что происходит на самом деле.