В Госдуме сделали заявление после убийства москвича из-за парковки Депутат Журавлев заявил о наличии в России преступных анклавов

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Стихийный мемориал на месте убийства на юго-востоке Москвы

Подозреваемый в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве, объявленный в розыск, определенно был частью этнического криминального сообщества, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, преступник чувствовал себя совершенно безнаказанно и ходил по городу с оружием. Журавлев уверен, что все это свидетельствует о существовании в Москве преступных анклавов.

Нет никаких сомнений в том, что разыскиваемый преступник был частью этнического криминального сообщества. Причем чувствовал себя в Москве совершенно безнаказанно, об этом говорят хотя бы десятки неоплаченных дорожных штрафов. Он возил с собой оружие и, похоже, ничуть не беспокоился на тот счет, что его вдруг обнаружит полиция. И все это признаки существования в российской столице преступных анклавов, подобных тому, что когда-то был на Черкизовском рынке, — заявил депутат.

Журавлев добавил, что подобные преступные анклавы являются своего рода «государствами в государстве», существующими благодаря сращиванию криминала с правоохранительными органами. Это позволяет преступникам чувствовать себя «очень уж вольготно».

В целом это проблема комплексная, и, когда задержат этого подозреваемого, нужно будет непременно заниматься и его связями, в том числе и в преступном мире, — заключил Журавлев.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что подозреваемым в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве является Шахин Аббасов. Он был объявлен в федеральный розыск.