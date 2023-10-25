В Госдуме призвали подарить машину остановившему грабителя пенсионеру Депутат ГД Толмачев призвал подарить машину остановившему грабителя пенсионеру

Фото: duma.gov.ru

Пенсионеру, который спас школьника от грабителя, надо подарить новую машину, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он назвал 72-летнего Михаила Макарова из Щелково героем сегодняшнего дня.

Толмачев напомнил, что пенсионер ремонтировал свой старый автомобиль марки «Ока», когда произошло нападение на мальчика. Увидев несправедливость, он бросился на помощь. Мужчина сделал подсечку злоумышленнику и повалил его на асфальт, после чего удерживал до прибытия правоохранителей.

Я предлагаю открыть сбор средств на покупку нового автомобиля для Михаила Викторовича. Щелковчанин не закрыл глаза на чужую беду. Искренне считаю, что такие люди и такие поступки достойны награды. Добро возвращается к тому, кто его сделал! — отметил депутат.

Подмосковная полиция решила наградить пожилого жителя города Щелково за то, что он спас 11-летнего мальчика от грабителя и удерживал его до приезда полиции. Злоумышленник выхватил мобильный телефон у мальчика, когда тот возвращался домой из школы.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.