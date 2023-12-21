В Госдуме призвали наказать собачника, избившего соседку из-за замечания Депутат Бурматов: хозяин доберманов за избиение женщины должен быть наказан

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Агрессивного хозяина двух доберманов, который набросился на сделавшую замечание женщину, должны привлечь к ответственности вплоть до уголовной, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, мало того, что мужчина выгуливал псов без намордников, так еще и применил физическую силу к прохожей.

Нет собак опасных пород, есть опасные владельцы, так как поведение животного полностью зависит от его воспитания и владелец несет полную ответственность за своего питомца, вплоть до уголовной. В данной ситуации хозяина собак можно привлечь не только за нарушение правил выгула, но и за нападение, — сказал он.

По мнению парламентария, действия мужчины правоохранители могут квалифицировать как хулиганство либо как более серьезное правонарушение. Он задался вопросом: если у человека возникает такая реакция на справедливое замечание со стороны, то чего же можно ожидать от него в дальнейшем.

Безнаказанным это оставлять нельзя. Сейчас этот мужчина попытался душить человека, в следующий раз обстоятельства могут сложиться еще хуже. Поэтому реакция органов последовать должна обязательно, — резюмировал он.

21 декабря в Гольяново, на востоке Москвы, мужчина выгуливал доберманов без намордников. Проходившая мимо женщина сделала ему замечание, после чего он набросился на нее, повалил на снег и попытался душить. В ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали полицию и скорую помощь.