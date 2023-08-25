В Госдуме предложили москвичам сменить квартиру на дом по реновации Даванков предложил москвичам сменить квартиру на дом по реновации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме РФ рассмотрят предложение о предоставлении жильцам московских домов, включенных в программу реновации, возможности переехать в частный дом вместо квартиры, сообщает РИА Новости. Соответствующий проект внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. При этом подразумевается сохранение московской прописки.

Даванков предполагает наделить собственника квартиры возможностью подать заявление и получить взамен квартиры дом. Застройщик будет обязан построить инфраструктуру на месте объектов индивидуального жилищного строительства, если такие заявления напишет более двух третей собственников дома, включенного в программу реновации.

Депутат уверен, что предложение поддержат пожилые люди, и молодые специалисты, работающие удаленно.

Как поясняет ТАСС, порядок строительства таких домов и инфраструктуры установят столичные власти.

Ранее Даванков предложил разрешить водителям новых отечественных автомобилей пользоваться платными парковками бесплатно. Соответствующее обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Меры предлагается ввести на три года.

Вице-спикер ГД сослался на практику таких зарубежных стран, как Германия и Франция. Там, отметил он, владельцы электромобилей могут не платить за парковку и ездить по полосам для общественного транспорта.