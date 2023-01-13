В Госдуме объяснили необходимость ввести школьный курс лапты Депутат Госдумы Колунов объяснил необходимость лапты в школах национальной традицией

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Курс по игре в лапту необходимо ввести в школьную программу, поскольку у каждой нации есть свои традиции, в том числе и спортивные, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, они складываются столетиями, впитывают в себя характер, психологию и культуру конкретных представителей, поэтому не исчезают, а сохраняются, передаются из поколение в поколение.

К сожалению, очень гармоничная, коллективная, хорошо продуманная с точки зрения физической нагрузки, а главное — яркая игра лапта была незаслуженно забота. Сегодня есть спрос именно на игровые занятия спортом, особенно для детей и подростков. Им необходим дух соперничества и одновременно общение, умение жить в команде, поддерживать друзей. Идея нашего Министерства просвещения РФ правильная и своевременная, — полагает парламентарий.

Колунов заявил, что в России любой проект, даже если он с историей, надо раскручивать и популяризировать. По его словам, это необходимо и с точки зрения спортивного инвентаря для игры в лапту: как минимум, следует запустить в поточное производство мячей и бит для игроков, желательно, российскими производителями.

Смотрите, как популярна сегодня скандинавская ходьба. Секрет успеха — в абсолютной простоте самой ходьбы, но есть и вторая слагающая популярности — дешевизна и массовое предложение палок для ходьбы во всех спортивных магазинах, на различных интернет-платформах и так далее, — указал Колунов.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что в российских школах появится курс по игре в лапту. Согласно сообщению ведомства, программа составлена для учащихся 1–11-го классов. Ожидается, что лапта поможет физическому и нравственному развитию детей.