В Гидрометцентре спрогнозировали, сколько продержится смог в Москве Научрук Гидрометцентра Вильфанд: смог в Москве продержится до конца рабочей недели

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Запах дыма и гарь от пожаров в соседних от Москвы областях продержатся в столице до конца рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом». По словам метеоролога, ликвидация пожаров также не поможет москвичам спастись от смога. Это происходит из-за того, что ветер дует в юго-восточном направлении, в связи с чем жители Москвы хоть и не так часто, но будут чувствовать неприятный запах.

В восточных от Москвы областях много лесов горит, и даже когда погасят пожары, все равно будет дымиться пожарище, наверное, до конца рабочих дней это ощущение будет, — заявил Вильфанд.

Метеоролог перечислил жаркую погоду, ветер и отсутствие осадков в числе причин, мешающих эффективному тушению пожаров в Рязанской области. В этом регионе, как констатирует Вильфанд, «за период с мая по июль выпало примерно 2/3 от нормы осадков, это мало, а погода очень жаркая и условия для пожара возникли». По его словам, пожарным не хватает именно дождя для синхронной и эффективной работы с горением лесов.

Вот если бы дождь пошел, было бы синхронное воздействие на пожары, а тут, наоборот, ни капли дождя, и более того, прогнозируется пятый (чрезвычайный. — NEWS.ru) класс пожарной опасности. И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30–33 градуса, на семь-восемь градусов выше нормы, осадков не ожидается, — добавил ученый.

Ранее на юге и юго-западе Москвы очевидцы снова заметили усилившийся запах гари и смог. В частности, дискомфорт испытывают жители районов Зюзино, Коньково и Раменки. В управлении комплекса городского хозяйства города при этом отметили, что превышения предельно допустимых норм концентрации взвешенных частиц в столице не зафиксировано. По данным чиновников, из-за направления ветра и «ослабления условий рассеивания» ночью и утром запах гари от лесных пожаров ощущается сильнее.