В Гидрометцентре предупредили москвичей о сильном похолодании Метеоролог Вильфанд: c 6 января температура воздуха в столице понизится на 15–17 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие дни Москву ожидает сильное похолодание, заявил РЕН ТВ научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Специалист подчеркнул, что начало нового года никогда еще за весь период инструментальных наблюдений не было таким теплым. Однако начиная с 6 января начнется резкий «обвал» холода, а температура воздуха в столице понизится на 15–17 градусов.

Уже ночные температуры будут ниже 20 градусов. Днем тоже будет совсем нежарко — минус 18–20 градусов мороза, — отметил Вильфанд.

При этом еще 5 января температурный фронт будет близок к норме — до минус шести градусов в столице ночью.

Центр погоды «Фобос» ранее сообщал, что на Рождество в Москве ударят сильные морозы. Специалисты отметили, что днем 7 января в столице похолодает до минус 20 градусов. Ночью температура воздуха опустится еще ниже — столбики термометров будут показывать до 30 градусов мороза.

В центре погоды также уточнили, что 3 января в столице ожидаются осадки в виде снегопадов. Местами они будут переходить в ледяные дожди.