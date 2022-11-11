В Гидрометцентре рассказали о последних теплых днях в Москве перед морозами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Москве 11 и 12 ноября станут самыми теплыми днями перед морозами, которые придут в столицу в понедельник 14 ноября, сообщает Гидрометцентр. На официальной странице сказано, что в пятницу днем в Москве воздух прогреется до +7...+9 градусов, а ночью сохранится такая же температура. В субботу при этом может быть установлен рекорд по максимальной температуре воздуха, так как столбики термометров могут подняться до +12 градусов.

Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются в столице в пятницу, 11 ноября. Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +7...+9 градусов, ночью сохранится такая же температура, — сказано в на сайте ведомства.

Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, а атмосферное давление составит 750–752 мм ртутного столба. С воскресенья температура опустится до 4-5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что к понедельнику температура в столице опустится до отрицательных значений. Местами выпадет небольшой снег. По словам метеоролога, в четверг и пятницу в городе прогнозируется температурный фон, на 7 градусов превышающий климатическую норму и соответствующий началу октября.