В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу Гидрометцентр: в субботу Москву ожидает облачная погода и до семи градусов тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в эту субботу, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России. Там отмечают, что день пройдет преимущественно без осадков — ни сильных дождей, ни снега не предвидится.



Днем в столице установится температура в 5–7 градусов тепла, в ночь на воскресенье — до плюс 2 градусов. Ветер будет южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 749 мм ртутного столба. В Подмосковье воздух днем прогреется до 2–7 градусов, а в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов. А вот в воскресенье москвичей и гостей столицы ожидает температура плюс 6 и небольшой дождь. Аналогичная ситуация прогнозируется в Московской области.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что, согласно старым нормам, посчитанным за период 1961–1990 годов, 10 ноября в Москве должна была начаться климатическая зима. Именно с этого дня среднесуточная температура воздуха в городе становилась устойчиво ниже нулевой отметки. Однако климат меняется, и на сегодняшнем этапе движется в сторону постепенного повышения температуры, отметил специалист.

Температура воздуха в Петербурге 11–12 ноября будет колебаться в диапазоне 6–7 градусов тепла. В то же время ожидаются дожди.