В Гидрометцентре рассказали, что Москву к Новому году завалит снегом Вильфанд: высота сугробов в Москве к 31 декабря повысится на 5–8 сантиметров

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На текущей неделе в российской столице прогнозируется выпадение большого количества снега. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на 5–8 сантиметров. Интенсивность снегопада увеличится во вторник, 27 декабря, в отдельных местах он будет сильным.

В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря — тоже снег, местами сильный. Заметное количество снега прогнозируется, высота снега повысится на 5–8 сантиметров, которая и сейчас больше 20 сантиметров, то есть выше нормы, — рассказал Вильфанд.

При этом температура воздуха в течение недели будет повышаться. Уже 27 декабря она с утренних минус 6 — минус 8 градусов вырастет до 0 — минус 2 вечером. В среду и четверг в дневные часы температура воздуха в Москве составит от 0 до минус 2 градусов, в пятницу — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге даже возможна оттепель, отметил он. Ученый подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–10 градусов.