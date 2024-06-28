В Гидрометцентре предупредили москвичей об аномальной жаре в выходные Синоптик Цыганков предупредил москвичей об аномальной жаре в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в ближайшие выходные 29 и 30 июня установится аномальная жара, предупредил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. В разговоре с NEWS.ru синоптик подчеркнул, что в субботу в столице ожидается переменная облачность. По его словам, осадков не будет ни ночью, ни днем.

Если температура в Москве выше 30 градусов, это уже сильная жара, мы предупреждаем об этом. Если брать относительно климатической нормы, то для Москвы это примерно на четыре градуса выше нормы, — пояснил эксперт.

Цыганков уточнил, что температура 29 июня днем достигнет 29–31 градуса тепла, ветер будет западный. В воскресенье, отметил синоптик, воздух также прогреется до 31 градуса, порывы ветра при этом достигнут 6–11 м/с. Он добавил, что по ночам температура воздуха составит от 16 до 19 градусов тепла, в некоторых районах — до 22 градусов.

Геронтолог Юрий Конев ранее посоветовал пенсионерам отказаться от работы в огороде во время аномальной жары. Специалист уточнил, что лучше не находиться на открытом солнце с 10:00 до 17:00. По его словам, если же поработать в огороде хочется, нужно обязательно взять небольшую скамейку, а не выполнять все действия в позе наклона.