В Гидрометцентре назвали сроки нового похолодания в Москве Вильфанд: похолодание придет в Москву к выходным

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

После очень теплой рабочей недели в субботу, 15 апреля, в Москве ожидается похолодание на 5–6 градусов. Температура воздуха днем в столице составит от 7 до 12 градусов со знаком плюс. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом с понедельника по пятницу воздух будет прогреваться до плюс 15–18 градусов. Самым теплым днем станет среда.

В субботу будет понижение температуры, ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов днем. Понижение заметное — на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода, — сказал Вильфанд.

По его словам, такой температурный фон находится в пределах климатической нормы апреля. При этом существенных осадков не ожидается.

Ранее Вильфанд сообщил, что в понедельник, 10 апреля, в Москве ожидается очень высокое атмосферное давление. Оно составит примерно примерно 757–758 миллиметров ртутного столба и будет отставать от рекордных показателей на 2–3 миллиметра.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пасхальное воскресенье, 16 апреля, москвичей ожидает теплая и солнечная погода. По его словам, столбики термометров могут подняться до отметки в 13 градусов тепла.