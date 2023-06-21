В ГД предложили направить в школы деньги для укладки московской плитки Депутат Гусев предложил направить бюджет благоустройства Москвы на школьные обеды

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Депутат ГД от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев выступил с предложением ввести бесплатный проезд и бесплатные обеды для детей и подростков в Москве. На это он думает направить часть средств, выделяемых на благоустройство улиц столицы. Как парламентарий объяснил в интервью NEWS.ru, меры станут ощутимой поддержкой для семей москвичей и дополнительным аргументом в пользу повышения рождаемости в городе.

Гусев отметил, что в российской столице проблема недостаточной рождаемости является одной из самых главных. При высоких стандартах уровня и качества жизни в столице, по мнению справедливоросса, «москвичи мало рожают». Главной причиной он назвал страх перед будущим и призвал госструктуры максимально помогать семьям с детьми.

Главная причина, почему мало рожают в Москве — люди боятся, что им просто не хватит денег на жизнь, боятся стать беднее. А значит, семьям с детьми нужно больше помогать, — считает Гусев.

Введение бесплатных обедов и бесплатный проезд в городском транспорте для всех школьников Москвы, по его мнению, могут стать весомым аргументом для москвичей. Депутат уже подсчитал, что суммы для инициативы в масштабах Москвы требуются «относительно небольшие». Он предлагает их взять из «избыточного московского бюджета благоустройства». Например, перераспределить часть средств, выделяемых ежегодно на приобретение и укладку уличной плитки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств. Обновленные нормы заключают, что в целях поддержки семей с детьми максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка увеличивается с 50 до 110 тысяч рублей.