В ГД попросили Собянина брать меньше денег с пассажиров метро и автобусов Депутат Нилов попросил Собянина о бесплатных пересадках с наземного транспорта на метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов попросил мэра Москвы Сергея Собянин сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной. В своем Telegram-канале он написал, что такая инициатива является актуальной для «сотен тысяч пассажиров».

Бесплатная пересадка между наземными маршрутами общественного транспорта - отличное решение мэрии для москвичей. Это и удобство, и экономия. Почему бы не расширить подобную практику, сделав бесплатной и пересадку с наземного транспорта в метро, — написал депутат.

Он напомнил, что у москвичей есть возможность бесплатной пересадки в течении 90 минут между маршрутами наземного транспорта и внутри одного маршрута.

Ранее министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, согласно которому водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов, отработав 12 часов. Также таксист не сможет работать без перерыва. Согласно законопроекту, агрегаторы будут рассчитывать время приостановки или прекращения заказов на основании данных о начале работы, поступающих от водителей.

С 1 марта вступили в силу новые правила для водителей общественного транспорта. Теперь для работы в автобусах, троллейбусах, трамваях и такси необходимо иметь справку об отсутствии неснятых или неоплаченных судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления.