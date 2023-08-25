В ГД не поддержали идею о замене квартиры на дом по реновации Депутат Корниенко назвал нереализуемой идею с получением частного дома по реновации

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Идея с предоставлением жителям Москвы по программе реновации возможности переехать в частный дом вместо квартиры нереализуемая, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко. По его словам, это вызвало бы очень серьезное давление на бюджет Московской области и транспортную инфраструктуру.

Это популизм моего коллеги, который сейчас баллотируется на пост мэра Москвы. Еще большой вопрос, как отнесутся власти Подмосковья к этой идеи, потому что там тоже довольно много проблем в сфере жилья, хоть над ними и работают, — сказал Корниенко.

Он выразил уверенность, что если инициатива будет предложена в качестве законопроекта, «Единая Россия» в большинстве проголосует против.

Предложение предоставить москвичам право выбора частного дома вместо квартиры по программе реновации внес в Госдуму вице-спикер Владислав Даванков. Оно предполагает сохранение за владельцами московской прописки. Застройщика планируется обязать построить инфраструктуру на месте объектов индивидуального жилищного строительства, если заявление об этом напишет более двух третей собственников дома, включенного в программу реновации.